Вашингтон, , 02:55 — REGNUM Враждебно настроенные по отношению к Вашингтону страны стремятся разрушить американский образ жизни и провоцируют хаос, заявила Кирстьен Нильсен, министр внутренней безопасности Соединенных Штатов, выступая в Университете Джорджа Вашингтона.

Американский министр констатировала угрозу, которой подвергается гегемония ее страны, упомянув об «однополярности». По ее словам, безвластие в ряде стран приводит к расцвету терроризма и международной преступности.

«Враждебно настроенные страны», считает Нильсен, стремятся разрушить американский образ жизни, а для этого «провоцируют хаос, нестабильность и насилие».

Напомним, данные сайта WikiLeaks доказывают создание хаоса на Ближнем Востоке руками США. Политика враждебности со стороны Вашингтона продолжается и по сей день.

Так, Вашингтон сам фабрикует аргументы для атаки на Сирию. 5 сентября в Пентагоне заявили, что химическое оружие в Сирии могут применять «только» правительственные войска или террористы.

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