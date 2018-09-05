Правительство Узбекистана пообещало достойные условия сборщикам хлопка

Ташкент, , 20:19 — REGNUM Председатель правительства Узбекистана Абдулла Арипов пообещал достойные условия труда и уровень заработной платы для сборщиков хлопка, сообщает 5 сентября издание «Подробно.uz».

Глава правительства провел совещание по вопросам организованного сбора хлопка. По его словам, за одну тонну хлопка машинного сбора будет выплачиваться 400 тыс. сумов (3473 рубля). За один килограмм хлопка, собранного вручную, будет выплачиваться от 650 до 1000 сумов (от 5,64 до 8,68 рубля) в зависимости от выполнения плана.

Кроме того, в некоторых регионах Узбекистана из государственного фонда за каждый килограмм собранного вручную хлопка будет выплачиваться 150 сумов (1,3 рубля) надбавки и еще 150 — на питание.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа международная хлопковая коалиция попросила министерство труда США оставить Узбекистан в списке стран, в которых хлопок собирается с помощью детского принудительного труда. Ранее в Международной организации труда заявили, что в Узбекистане искоренен детский труд при сборе хлопка.

Читайте ранее в этом сюжете: Хлопковая коалиция требует у США отменить легализацию узбекского хлопка