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Почти половина граждан РФ намерена встретить Новый год в родном городе

Политика

Отпраздновать наступление 2019 года за границей готовы лишь 7% жителей РФ

Почти половина граждан РФ намерена встретить Новый год в родном городе
Дарья Драй © ИА REGNUM
Новогодняя иллюминация

Москва, 5 сентября 2018, 19:09 — REGNUM  Больше 60% граждан РФ уже решили, где они встретят Новый год. Таковы данные опроса, проведённого сервисом путешествий Туту.ру, о результатах которого 5 сентября сообщили ИА REGNUM.

Участие в опросе приняли около 3 тысяч человек, причём больше половины из них — 63% — признались, что уже знают, где будут встречать Новый год. В раздумьях пока пребывают 37% респондентов.

Их тех, кто уже определился с местом своих новогодних торжеств, 49% сообщили, что никуда не поедут и встретят Новый год в родном городе. Семь процентов либо уже приобрели билеты за границу, либо готовы это сделать. Любопытно, но столько же опрошенных намерены отправиться праздновать в другой российский город.

Кроме того, стало известно, что в прошлом году самыми популярными в новогодние каникулы стали перелёты по России из Москвы в Сочи, Симферополь, Калининград, Минеральные Воды, Краснодар, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Мурманск и Санкт-Петербург. Что касается зарубежных рейсов, то чаще всего на новогодние праздники люди отправлялись в Молдавию, Грузию и Германию.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, праздник Нового года входит в тройку самых важных праздников у граждан РФ. Как показали результаты опроса, проведённого сотрудниками ВЦИОМ, его отмечают 60% граждан РФ. Ещё больше — 71% — отмечают День Победы. На третьем месте стоит православный праздник Пасха.

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