Петербургских чиновников соберут в «Невской ратуше» к 12 сентября

Санкт-Петербург, , 13:22 — REGNUM В среду, 12 сентября, завершится переезд нескольких подразделений администрации Санкт-Петербурга в офисный комплекс «Невская ратуша». Об этом сообщает 5 сентября издание Смольного «Петербургский дневник». Переезд должен высвободить недвижимость в центре города и сэкономить средства городской казны.

Большой переезд чиновников начался 16 мая текущего года. В «Невской ратуше» отныне будут размещаться 12 комитетов, три подведомственных предприятия и проектный офис администрации губернатора Санкт-Петербурга. Первым переехал комитет имущественных отношений (КИО), который и отвечает за распоряжение городским имуществом, последним отправится на новое место комитет по социальной политике.

В «Невской ратуше» будут работать 2,6 тыс. госслужащих, которые разместятся более чем в одной тысяче кабинетов на разных этажах.

Как сообщало ИА REGNUM, петербургская казна может получить около 2 млрд рублей после продажи зданий городских комитетов и ведомств, которые перебрались в комплекс «Невская ратуша». Об этом заявил 27 августа вице-губернатор Петербурга Михаил Мокрецов.

Часть освободившихся помещений будет продана в рамках городской программы приватизации государственного имущества. Остальное будет использоваться другими ведомствами и службами, в том числе федеральными структурами.

Напомним, инициатором проекта «Невской ратуши» выступило правительство города, управляющим стала компания ЗАО «ВТБ-Девелопмент», финансовым партнером — банк ВТБ. Стройку начали в 2010 году, первую очередь бизнес-центра ввели в эксплуатацию в 2013 году. Согласно договору, Петербург обязался выкупить у «ВТБ-Девелопмент» весь объект за 14 млрд рублей.

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