Алтайский край. Каменские депутаты устроили драку накануне сессии

Камень, Алтайский край, , 08:04 — REGNUM Каменское районное собрание депутатов вновь оскандалилось. Руководитель фракции «Единая Россия» Виктор Штрак заявил о том, что на него напали коллеги — Евгений Найден и Иван Панченко — и что поводом послужило их намерение в обход закона изменить структуру районной администрации. Такой вывод можно сделать из сообщения районной газеты «Каменские известия».

По словам пострадавшего, накануне очередной сессии выяснилось, что депутаты опросным голосованием внесли изменение в структуру администрации — ввели еще одну должность заместителя главы района. Получив документ с опросом, Штрак заявил коллегам, что опросное голосование по такому важному вопросу нарушает законодательство, и намеревался показать опросник вышестоящему руководству.

Вероятно поэтому коллеги и решили напасть.

«Когда я начал выходить из помещения, на меня набросился Иван Панченко. Он повалил меня на пол, а Евгений Найден начал вырывать папку из рук. Данные действия происходили в очень грубой форме», — заявил руководитель фракции «Единая Россия» Виктор Штрак.

Позднее выяснилось, что пока он подавал заявление по поводу случившегося в прокуратуру, его недоброжелатели обратились по аналогичному поводу к полицейским и указали, что это Штрак напал на коллег.

Напомним, в феврале 2017 года Евгений Найден и Иван Панченко были среди 11 депутатов-справедливороссов, перешедших во фракцию «Единая Россия». Комментируя тот скандальный массовый исход, руководитель обновлённой фракции Виктор Штрак заявил тогда, что это случилось «по причине конструктивной работы нового состава Каменского местного отделения партии власти, которая была направлена на диалог и решение проблем жителей города и района».

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Увы, дальнейшие события свидетельствуют о том, что никакого конструктива в работе не получилось: вместо того чтобы решать весьма серьёзные проблемы с теплоснабжением, депутаты породили неразрешимый кризис власти, заложниками которого стали горожане. Над городом вновь нависла угроза срыва отопительного сезона.

Решать проблемы Камня вызвалась правительственная комиссия, поскольку депутаты, несмотря на очевидную необходимость, саботируют повышение тарифов на тепло, а глава района Фёдор Найден отстранён от должности в связи с уголовным делом, связанным с нарушением главой запретов, установленных законом о противодействии коррупции.