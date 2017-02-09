Триумф справедливороссов, получивших большинство мандатов на выборах в Каменский городской совет и Каменское районное Собрание депутатов, не продлился и года

Светлана Шаповалова, , 09:50 — REGNUM

Депутаты-единороссы, представляющие совет депутатов в Каменском районе Алтайского края, больше не оппозиция, — передает корреспондент ИА REGNUM. Накануне там случился массовый исход справедливороссов в единороссы. Во фракцию «Единая Россия» перешли сразу 11 человек. Таким образом, депутатское объединение, состоявшее ранее из 5 депутатов, сразу увеличилось до 16. А это — абсолютное большинство.

Напомним, выборы в Каменском районе состоялись 13 марта 2016 года. То, что по их итогам выдвиженцы «Справедливой России» взяли 15 мандатов в Каменский городской совет и 16 — в Каменское районное Собрание депутатов (из 20 возможных), справедливороссы провозгласили «триумфом». Свидетельство тому до сих по можно прочесть на официальном сайте СР. Правда, говоря о триумфе оппозиционеры «забыли» указать, что итоги выборов во многом зависли не от жгучего желания каменцев проголосовать за партию Миронова, а от горячего намерения сторонников местного предпринимателя и бывшего главы Камня Федора Найдена вернуть бразды правления городом.

Впрочем, сам Миронов, вероятно, об этом не знал, и вслед за своими алтайскими однопартийцами назвал произошедшее «партийным успехом». Пиррова победа не продлилась и года. Накануне 11 депутатов райсовета собственноручно написали заявления о вступлении во фракцию партии власти.

«Все они — депутаты, прошедшие в райсовет от «Справедливой России»: председатель Совета Виктор Кашицин, депутаты: Татьяна Кашицина, Лариса Кригер, Наталья Горяинова, Евгений Найден, Николай Найден, Иван Панченко, Юрий Варавин, Дмитрий Фокин, Андрей Сурмин и Вячеслав Каменский. Поскольку все перечисленные депутаты не являются членами партии «Справедливая Россия», для вступления во фракцию «ЕР» им было достаточно написать заявление», — говорится на официальном сайте алтайских единороссов.

Известно, что возглавлять обновленную фракцию будет Виктор Штрак. Комментируя поступок своих коллег, он отметил, что массовый переход в «Единую Россию» случился по причине конструктивной работы нового состава Каменского местного отделения партии власти, которая была направлена «на диалог и решение проблем жителей города и района».

Кстати, о наличии деструктива в деятельности фракции «справедливороссов» еще в начале декабря прошлого года заявлял и справедливоросс Виктор Васильев. Он признал, что «продавливая» на главу Федора Найдена, фракция справедливороссов намеренно саботировала просьбу местной администрации дать согласие на выделение бюджетных средств и создание резервного фонда топлива. «Что сейчас важнее? Чтобы в детских садах, больницах и других учреждениях люди были в тепле. Ситуация очень тяжелая, если есть возможность создать резервный фонд, то нужно ее использовать, — этого требуют обстоятельства», — отмечал в декабре 2016 года Виктор Васильев.

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«За год практического безвластия в районе депутаты убедились на собственном опыте, что одно дело мечтать о благополучии избирателей и убеждать их в правильности, и совсем другое — реально, ежедневно работать над этим», — сказал после вчерашнего пополнения фракции ЕР справедливороссами ее руководитель Виктор Штрак.

Исходя из его логики, можно предположить, что не только районные депутаты, но и городские, в ближайшее время тоже попросятся к единороссам. Да и сам Федор Найден, получивший все-таки вожделенный пост главы района, стал совершеннейше любезен с партией власти, и даже поблагодарил ее представителей в решении вопросов по уличному освещению и теплу в Камне.

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К тому-же, недавно в единороссы подался и один из сыновей нового главы — депутат фракции «Справедливая Россия» в Алтайском краевом законодательном собрании — Алексей Найден. Причем, он не просто поменял фракцию, но еще и написал заявление о вступлении в партию «Единая Россия».

«Мои цели совпадают с целями наших районных депутатов. Ведь, по сути, все партии работают ради одного: чтобы сделать лучше и комфортнее жизнь людей. Я, как одномандатник, выступаю в защиту жителей моего округа, этим же занимаются и районные депутаты, поэтому разногласий быть не может. Цели у нас одни, а вот возможности разные: у меня их теперь чуть больше», — цитирует слова Алексея Найдена официальный сайт единороссов.

Ну, а сам Федор Найден после своего избрания уже озвучил свои далеко идущие планы. Напомним, в интервью местной газете «Каменске известия» он уже заявил о намерении активно участвовать в федеральных и краевых программах. В частности, в интервью он помянул и о намерении включить и каменские объекты в губернаторский проект «85 на 85». Напомним, это региональная программа, в соответствии с которой к юбилеям Алтайского края строят или капитально ремонтируют определенное количество социальных объектов, кратное цифре юбилея.

«Губернатор уже заявил, что скоро стартует программа «85 на 85». Нам нужно не просто ждать ее начала, а быть уже готовыми. Как минимум нужно собрать все документы, определиться с объектом. И не сидеть в кабинетах и ждать, когда нас спросят, а самим ехать обосновывать свой проект, доказывать его необходимость», — заявил Федор Найден.

Примечательно, что срок окончания губернаторских полномочий истекает в 2019 году, а 85-летие Алтайского края регион будет отмечать в 2022 году. Не исключено, что речь идет о заявке на новый губернаторский срок и начале формирования новой команды поддержки.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, проведение 13 марта 2016 года выборов депутатов Каменского городского Совета депутатов Каменского района Алтайского края первого созыва и досрочных выборов депутатов Каменского районного Собрания депутатов Алтайского края седьмого созыва было обусловлено происходящими преобразованиями с целью создания единого муниципального образования Каменский район с административным центром в городе Камень-на-Оби.

Основная борьба велась между единороссами и справедливороссами. Из 40 мандатов последние, в общей сложности, получили 31 мандат, тогда как представителям партии «Единая Россия» досталось всего 8 мандатов, ЛДПР — 1. Тогда алтайские «единоросы» признали свое поражение. «Мы, как правящая партия, будем поддерживать жителей Каменского района на краевом уровне. На уровне района и города мы впервые будем в оппозиции», — констатировал теперь уже бывший секретарь Алтайского регионального отделения партии «Единая Россия» Борис Трофимов в марте прошлого года.

Наверное, теперь он вместе с коллегами тоже чувствует себя триумфатором. Ну, а что касается самих перебежчиков, то как тут не вспомнить русскую народную сказку про «Колобка»?

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