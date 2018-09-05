В Казахстане пересекутся «Шелковый» и «Светлый» пути

Астана, , 06:53 — REGNUM Председатель Сената Парламента Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с находящимся в Астане с официальным визитом вице-председателем Центральной военной комиссии Китая Сюй Циляном, сообщает 4 сентября агентство Синьхуа.

Кахазстан твердо поддерживает дружеские и добрососедские отношения с Китаем, а также его инициативу «Нового шелкового пути», заявил Токаев. По его словам, страны вместе будут противостоять «трём силам» терроризма, сепаратизма и экстремизма, улучшая качество и уровень жизни народов двух стран.

Сюй, который также является членом Политбюро ЦК Компартии Китая, в свою очередь отметил, что Казахстан и Китай сумели установить отношения стабильного всестороннего стратегического партнерства благодаря усилиями лидеров двух стран. Он также отметил необходимость синхронизации экономических программ китайской инициативы «Нового шёлкового пути» и «Светлого пути» Казахстана.

Отметим, что за время своего визита Сюй также намерен встретиться с министром обороны Казахстана Нурланом Ермекбаевым.

Как сообщало ИА REGNUM, проект «Нового шелкового пути» представляется крайне важным инфраструктурным детищем Китая, направленным на обеспечение доступа Поднебесной к рынкам сбыта в Европе и Азии, а также к ресурсным базам в Африке.

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