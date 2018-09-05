Страны Америки попросили Венесуэлу принять международную помощь

Кито, , 03:58 — REGNUM Одиннадцать стран Америки обратились к властям Венесуэлы с призывом принять международную помощь с целью решения гуманитарного кризиса в республике, говорится в декларации, выпущенной МИД Эквадора.

Декларацию подписали представители Аргентины, Перу, Бразилии, США, Чили, Мексики, Панамы, Колумбии, Коста-Рики, Уругвая и Парагвая.

Документ содержит в себе намерения подписавшихся стран оказывать помощь своим соотечественникам в Венесуэле, а также призыв к Каракасу обеспечить мигрантов необходимыми документами, если они желают выехать из страны. Страны-подписанты также договорились временно принимать от венесуэльских граждан просроченные документы.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 августа власти Эквадора решили продлить на месяц режим чрезвычайного положения из-за притока мигрантов из Венесуэлы. В регионах, где было отмечено заметное присутствие беженцев из Боливарианской республики, власти Эквадора усилили меры безопасности и пограничный контроль для предотвращения столкновений между местными жителями и мигрантами.

Читайте ранее в этом сюжете: Эквадор продлевает режим ЧП из-за присутствия беженцев из Венесуэлы