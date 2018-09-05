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Лавров: Обещания принять Украину в НАТО «вскружили голову» Порошенко

Политика

Лавров также подчеркнул, что подобная ситуация была в 2008-м году с Грузией

Москва, 5 сентября 2018, 03:27 — REGNUM  Киев наращивает численность вооруженных сил на линии соприкосновения с Донбассом из-за постоянных обещаний стран запада принять Украину в НАТО, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров во время телепередачи на «Первом канале».

«Именно постоянное подтверждение Украине устами натовцев, что украинцы будут в НАТО, вскружило голову военной партии в Киеве, в том числе и президенту Порошенко. И эти люди сейчас наращивают вооружения на на линии соприкосновения в Донбассе», — заявил он.

Лавров также подчеркнул, что подобная ситуация была в 2008-м году с Грузией, когда после заявлений о намерениях принять Грузию в НАТО Михаил Саакашвили решил, что «все дозволено», и отважился на агрессию в Южной Осетии.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 сентября министр иностранных дел Сергей Лавров в эфире Первого канала заявил, что продолжение переговоров с Украиной в нормандском формате после убийства главы ДНР Александра Захарченко является неуместным и кощунственным.

Читайте ранее в этом сюжете: Лавров считает кощунством собирать нормандский формат после теракта в ДНР

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Вступление Украины и Грузии в НАТО
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