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Додон сломался: Молдавия снова участвует в учениях НАТО на Украине

Политика

Год назад он хотя бы попытался воспрепятствовать

Додон сломался: Молдавия снова участвует в учениях НАТО на Украине
7th Army Training Comma
Учения украинской армии

Кишинёв, 4 сентября 2018, 22:44 — REGNUM  70 офицеров и военнослужащих Национальной армии Молдавии участвуют в проходящих во Львовской области Украины под эгидой НАТО многонациональных учениях Rapid Trident-2018. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минобороны Молдавии, учения в учебном центре Яворов продлятся до 15 сентября.

Командующий молдавским контингентом Николай Фрасиняк заявил, что цель учений — «повысить уровень взаимодействия между военными и их подготовку для международных миротворческих миссий».

В этом году в учениях Rapid Trident участвуют 2300 военнослужащих из Азербайджана, Болгарии, Грузии, Литвы, Молдавии, Польши, Румынии, США, Турции и Украины.

Президент Молдавии Игорь Додон ранее критиковал участие молдавских солдат в учениях за рубежом, особенно под эгидой НАТО. Год назад он попытался запретить военным участвовать в предыдущих учениях Rapid Trident на Украине, но военные подчинились правительству и отправились на учения. Тогда Додон издал указ о том, что военные не могут отправляться на учения без его письменного согласия, но с тех пор о его «несогласии» с отправкой военных на учения больше ничего не слышно.

Читайте ранее в этом сюжете: Молдавия участвует в учениях НАТО на Украине. Додон больше не против?

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Молдавия и НАТО
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