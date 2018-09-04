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Посол Украины в Берлине: ЕС вряд ли откажется от «Северного потока — 2»

Политика

Но санкции США против евросоюзных компаний, вовлеченных в строительство газопровода «Северный поток — 2» высоко вероятны

Берлин, 4 сентября 2018, 16:23 — REGNUM  Посол Украины в Германии Андрей Мельник считает, что шансы на то, что Европейский союз остановит строительство газопровода «Северный поток — 2» крайне невысоки, но надежду на это дипломат не оставляет. Об этом он заявил в интервью «Европейской правде».

По словам Мельника, есть только два способа остановить строительство газопровода «Северный поток — 2». Первый — это коллективное решение на уровне Европейского союза. Однако дипломат считает, что шанс на то, что страны ЕС такое решение примут, крайне невелик.

«Шанс на это невысокий, но он есть», — сказал Мельник.

Второй способ — это санкции США против германских и других евросоюзных компаний, вовлеченных в проект строительства газопровода «Северный поток — 2». То что эти санкции могут быть введены, Мельник считает высоко вероятным, однако их последствия могут оказаться не такими, как задумывали их авторы.

«По моим оценкам, введение этих санкций является очень реалистичной перспективой, и это имеет для нас серьезные риски, о которых мало кто задумывается», — сказал посол Украины в Берлине.

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Северо-Европейский газопровод (Nord Stream)
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