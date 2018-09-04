«ЕР» подвела итоги мониторинга детских оздоровительных лагерей

Москва, , 15:07 — REGNUM Партийные проекты «Единой России» «Народный контроль» и «Крепкая семья» подвели итоги мониторинга детских оздоровительных лагерей отдыха. В регионах было проверено 533 детских оздоровительных лагеря и собрано более 100 предложений от семей по модернизации инфраструктуры детского отдыха. Все предложения, выработанные родителями вместе с представителями органов власти, будут направлены в профильные министерства и ведомства. Только совместная работа поможет повысить качество предоставляемых услуг для детей. Такое заявление сделала координатор партийного проекта «Единой России» «Крепкая семья», первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева.

По ее словам, было проведено 911 встреч с семьями, собрано более 100 предложений от свыше чем 37 тыс. родителей при участии более 3 тыс. депутатов разного уровня.

«Родители предложили установить кнопки тревоги в детских лагерях отдыха, организовать работу телефона доверия для родителей, по которому они смогут сообщать о фактах несоблюдения правил безопасности, организовать при партийном проекте «Крепкая семья» работу «Совета родителей», в функции которого, в частности, войдёт сбор информации о соблюдении мер безопасности в детских учреждениях, организовать регулярные занятия по оказанию первой медицинской помощи для сотрудников учреждений, установить домофоны и турникеты, улучшить информирование детей и родителей о правилах поведения при ЧС, провести мониторинг работы камер наблюдения в детских оздоровительных лагерях отдыха и многое другое», — рассказала Ольга Окунева.

В свою очередь координатор партийного проекта «Народный контроль» Анна Кувычко подчеркнула, что в целом, летняя оздоровительная кампания в 2018 году удалась.

«Но наряду с добрыми словами в адрес учредителей и персонала загородных лагерей, активистам было важно донести информацию о недостатках, которые необходимо устранить. Всего за три месяца мониторинга активисты провели 533 мероприятия общественного контроля, были выявлены нарушения в 88 организациях, в этих организациях было обнаружено 179 нарушений. «Народные контролеры» чаще всего обращали внимание на отсутствие минерализованных полос вокруг периметра лагерей, тщательность санитарной обработки ванных и туалетных комнат, сбалансированность питания, отсутствие информации о графиках посещения лагерей и нормах питания», — пояснила Анна Кувычко.

Партийный проект «Единой России» «Крепкая семья» направлен на укрепление института семьи и семейных ценностей. Безусловный приоритет — создание условий для благополучного детства, формирование и реализация программы мероприятий «Десятилетия детства». Кроме того, уделяется особое внимание поддержке молодых семей, семей с детьми, реализации демографических инициатив Президента РФ. Под контролем партийного проекта и сокращение масштабов сиротства в стране. Так, оказывается содействие семейному устройству детей-сирот и помощь семьям, в которых возникла угроза утраты родительского попечения над детьми, ранее являвшихся сиротами.

Партийный проект «Единой России» «Народный контроль» направлен на повышение уровня информированности общественности в сфере продовольственной политики, контроля качества продовольственных товаров и услуг, налаживания производства современной отечественной конкурентоспособной продукции, в том числе, в области продовольствия и медицины.

Также в рамках реализации партийный проект проводятся регулярные мониторинги, такие как мониторинг цен на лекарства в регионах, мониторинг деятельности организаций, предоставляющих потребительские займы, мониторинг рынка семян и другие. Все эти мероприятия преследуют цель установить контроль за прозрачным и экономически обоснованным формированием цен и правил на потребительском рынке.