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Опрос: Рейтинг Макрона ниже, чем у Олланда в 2013 году

Политика

Только 31% французов одобряют действия Эммануэля Макрона в качестве главы государства

Опрос: Рейтинг Макрона ниже, чем у Олланда в 2013 году
Никита Устинов © ИА Красная Весна
Эммануэль Макрон

Париж, 4 сентября 2018, 10:55 — REGNUM  Согласно опросу французского института общественного мнения, опубликованному во вторник, 4 сентября, президент Франции Эммануэль Макрон продолжает падать в опросах общественного мнения, сообщает Europe1.

Только 31% французов одобряют его действия в качестве главы государства. 32% французов считают, что Эммануэль Макрон «ведет хорошую экономическую политику». Наконец, только 22% полагают, что интересы президента «схожи или близки к интересам французов».

Согласно опросу Эммануэль Макрон потерял десять пунктов. Только 31% французов одобряет его политику, в то время как июльский опрос показал 41%.

Премьер-министр Франции Эдуард Филипп также теряет три очка. Только 35% французов считают его политику «удовлетворительной».

Рейтинг Эммануэля Макрона ниже, чем у его предшественника Франсуа Олланда на том же президентском сроке. В сентябре 2013 года Франсуа Олланд получил 32%.

Французский институт общественного мнения (ifop) — международная исследовательская фирма, основанная в 1938 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, согласно данным опроса Elabe, большинство французов (54%) разочарованы действиями президента Франции.

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Политическая жизнь Франции
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