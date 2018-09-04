Кургинян: руки Порошенко буквально в крови простого парня Захарченко

Москва, , 09:28 — REGNUM Кровь главы ДНР Александра Захарченко в прямом смысле на руках президента Украины Петра Порошенко, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире кто-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

По словам политолога, убийство Захарченко — это трагическое событие катастрофического масштаба, резко меняющее весь политический ландшафт. При этом то, что это дело рук Украины — не вызывает сомнения «по почерку и мастерству, с которым это было сделано».

«Я считаю, что такой теракт невозможен без прямого распоряжения Петра Порошенко. Если это украинские спецслужбы (а все больше с каждым часом накапливается информации по этому поводу), то должно быть добро со стороны Порошенко — либо по израильским правилам подписанная секретная бумага, либо сказанное. А это значит, что завтра придется вести общение… с человеком, у которого руки буквально в крови, при чем в крови простого парня, находящегося на посту главы государства», — заявил Кургинян, отметив, что Захарченко все свои силы положил на обеспечение мира на Донбассе

Напомним, что глава Донецкой Народной Республики Александр Захарченко погиб 31 августа в Донецке в результате взрыва, который прогремел в ресторане «Сепар», в котором в этот момент находился глава республики.

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