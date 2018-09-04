Южная Корея собирается обязать спортсменов пройти военную службу

Сеул, , 08:38 — REGNUM Южная Корея планирует пересмотреть свою программу обязательной военной службы для спортсменов в то время, как футбольная и бейсбольная команды страны завоевали золото на Азиатских играх — 2018 в Индонезии, сообщает Sindonews.

Военная служба — спорный вопрос в Южной Корее, где все трудоспособные мужчины должны пройти около 21 месяца военной службы в рамках усилий по «сохранению барьера» против КНДР. Исключения составляют спортсмены, которые выигрывают золото на Азиатских играх или медали на Олимпиаде.

Ки Чхон Су, комиссар управления военной занятостью одного из органов министерства обороны страны, заявил, что это положение может быть изменено.

«Мы планируем всесторонний пересмотр системы в области спорта и искусства. У нас закончились военные кадровые ресурсы, поэтому мы начнем с рассмотрения вопроса о том, справедлива ли программа освобождения от воинской службы», — заявил комиссар.

Министерство обороны Южной Кореи также заявляет, что в настоящее время оно проводит межучережденческие консультации по этому вопросу.

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