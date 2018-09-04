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Пушков: НАТО довело Ливию до катастрофы

Политика

Некогда стабильная страна с приличным уровнем жизни для арабского мира никак не выберется из хаоса

Москва, 4 сентября 2018, 04:28 — REGNUM  Ситуация в Ливии — это катастрофа, созданная странами НАТО, сообщил 4 сентября член Совфеда Алексей Пушков в Twitter.

«Через 7 лет после войны НАТО против Ливии в Триполи вновь стрельба с применением тяжелого оружия. Некогда стабильная страна с приличным уровнем жизни для арабского мира никак не выберется из хаоса, — написал Пушков. — Наглядное пособие по последствиям политики «смены режимов». Катастрофа в действии».

Напомним, хаос в Ливии наступил в ходе так называемой арабской весны, организованной в странах Африки и Ближнего Востока по инициативе США.

В ходе начавшейся в 2011 году гражданской войны страна фактически распалась: правительство контролирует только Триполи и его окрестности. В Ливии и сейчас продолжается война племен и террористическая активность.

Одной из вех войны в Ливии стало свержение президента страны Муаммара Каддафи и бомбардировки страны европейскими силами НАТО.

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Гражданская война в Ливии
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