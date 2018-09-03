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Стерпим? «России игнорирует теракты Украины даже на собственной территории»

Политика

«Ничего после смерти Захарченко не будет»

Стерпим? «России игнорирует теракты Украины даже на собственной территории»
Andrew Butko
Александр Захарченко

Москва, 3 сентября 2018, 23:16 — REGNUM  Смерть главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Александра Захарченко не приведёт ни к каким серьёзным ответным шагам со стороны России. Об этом 3 сентября заявил бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

"Ничего не будет после смерти Захарченко. Это что, первый теракт? Этот теракт произошёл, как и некоторые другие, на территории Украины. А в Крыму не было террористических актов? Их не проводили? Не арестовали эти группы? На территории России украинские власти провели несколько терактов! И что? Что после этого было? Ничего!» — заявил Кедми.

Помимо крымского «блекаута» или, например, задержания осенью 2017 года российскими силовиками на территории полуострова украинских диверсантов, которые хотели устроить диверсионные акции, эксперт напомнил и о недавнем инциденте с российскими моряками — 25 марта задержали крымское судно «Норд» под флагом России в Азовском море с 10 членами экипажа. Все они граждане России. В итоге два члена экипажа сумели вернуться в Крым через Белоруссию, семерых сняли с рейса в Минск. Капитану судна инкриминируется «нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства» и грозит до пяти лет лишения свободы.

«Когда ваших моряков захватили — они российские граждане, — где они? Прошло! Я бы хотел посмотреть, сколько бы американцы дней ждали, если бы захватили их моряков. Но вы о своих гражданах заботитесь по-другому: когда их арестовывают незаконно, когда их похищают незаконно, вы терпите», — подчеркнул он.

Напомним, глава Донецкой Народной Республики Александр Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва в Донецке. Взрыв произошел в ресторане «Сепар» примерно в 17:30 в центре города.

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Убийство главы ДНР Александра Захарченко
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