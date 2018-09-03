Европарламент обеспокоен «неформальным правлением» в Грузии

Тбилиси, , 18:24 — REGNUM Одним из вызовов для грузинской демократии остается «неформальное правление», считают эксперты Евросоюза, которые подготовили отчет о выполнении Грузией соглашения об ассоциации. Отчет был подготовлен депутатом Европарламента Андрисом Мамыкинсом на основании собственного визита в Грузию (состоявшегося в июле текущего года) и исследования о выполнении соглашения об ассоциации, проведенного независимым грузинским экспертом Ноной Микеладзе. Слушание отчета в Европарламенте состоялось 30 августа.

По оценке эксперта Микеладзе, мирная передача власти, состоявшаяся в Грузии в 2012 году, была оценена как успех грузинской демократии, но последующие годы правления «Грузинской мечты» продемонстрировали, что Грузия так и не сумела преодолеть доминирование власти одной партии.

В числе рекомендаций, с которыми Европарламент обращается к правительству Грузии в связи с соглашением об ассоциации, — обеспечение стандартов охраны труда путем внесения поправок в Трудовой кодекс, преодоление дискриминации в отношении уязвимых групп, в том числе ЛГБТ, инвалидов и меньшинств, а также выполнение решения Конституционного суда от 30 ноября 2017 года (касающегося декриминализации потребления марихуаны) и реформирования законодательства о наркополитике в соответствии с этим решением.

Напомним, что соглашение об соглашение об ассоциации между Грузией и ЕС было подписано в 2014 году, а вступило в силу с июля 2016 года. Оно направлено на политическую ассоциацию и экономическую интеграцию между Евросоюзом и Грузией.

О «неформальном правлении» в Грузии все годы после прихода к власти основанной олигархом Бидзиной Иванишвили «Грузинской мечты» говорят представители грузинской оппозиции, состоящей из бывших и нынешних соратников экс-президента Михаила Саакашвили.

Оппозиция заявляет, что Бидзина Иванишвили, несмотря на отставку с поста премьер-министра в конце 2013 года, по-прежнему продолжает править страной «из-за кулис», а правительство Грузии лишь выполняет его указания. Часть оппонентов призывает Иванишвили «выйти из тени» и занять пост главы правительства (или государства), тем самым открыто взяв на себя ответственность за все происходящее в Грузии.