ФСБ: ИГ* активизировало вербовку в социальных сетях

Москва, , 17:42 — REGNUM Боевики террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) активизировали свою пропаганду в социальных сетях. Об этом сегодня, 3 сентября, заявил журналистам руководитель службы оперативной информации и международных связей Федеральной Службы безопасности России Сергей Беседа.

«Происходит переориентация на менее затратные проекты, активизировалась работа в соцсетях и усилилась пропаганда через социальные сети, вербовка боевиков именно через соцсети», — рассказал Беседа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Россия вступила в бескомпромиссную борьбу с «Исламские государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в 2015 году, когда начала антитеррористическую операцию в Сирии.

За короткое время воздушно-космическим силам России и вооруженными силам Сирии удалось разгромить основные силы «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии, и к настоящему времени большая часть территории страны контролируется Дамаском.