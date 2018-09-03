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ФСБ: ИГ* активизировало вербовку в социальных сетях

Политика

*ИГ — организация, деятельность которой запрещена в РФ

ФСБ: ИГ* активизировало вербовку в социальных сетях
B_A
Интернет-вербовщик

Москва, 3 сентября 2018, 17:42 — REGNUM  Боевики террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) активизировали свою пропаганду в социальных сетях. Об этом сегодня, 3 сентября, заявил журналистам руководитель службы оперативной информации и международных связей Федеральной Службы безопасности России Сергей Беседа.

«Происходит переориентация на менее затратные проекты, активизировалась работа в соцсетях и усилилась пропаганда через социальные сети, вербовка боевиков именно через соцсети», — рассказал Беседа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Россия вступила в бескомпромиссную борьбу с «Исламские государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в 2015 году, когда начала антитеррористическую операцию в Сирии.

За короткое время воздушно-космическим силам России и вооруженными силам Сирии удалось разгромить основные силы «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии, и к настоящему времени большая часть территории страны контролируется Дамаском.

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ИГИЛ (запрещенная в РФ организация) и борьба с ним
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