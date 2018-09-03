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Порошенко и его присные лгут о получении церковной автокефалии — политик

Политика

Нет ни единого доказательства того, что подобное решение уже принято

Киев, 3 сентября 2018, 17:43 — REGNUM  Утверждение президента Украины Петра Порошенко и подконтрольных ему СМИ о том, что украинская церковь якобы получила автокефалию от Константинопольского патриархата, является ложью, заявил глава оппозиционного телеканала NewsOne и бывший советник президента Виктора Януковича Андрей Портнов 3 сентября на своей странице в социальной сети Facebook.

«Если проанализировать вчерашние решения из Стамбула, то они заключаются лишь в том, какой именно орган во Вселенском Патриархате должен рассматривать такой вопрос и по какой процедуре. Никаких решений об украинской автокефалии там принято не было. Поэтому не надо спешить конвертировать несуществующее решение в текущий политический пиар и попытку удержания власти», — прокомментировал Портнов высказывания украинских СМИ и политиков.

Напомним, о предоставлении томоса об автокефалии Украинской православной церкви как о свершившемся факте 3 сентября заявила народный депутат и супруга нынешнего генерального прокурора Украины Ирина Луценко.

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Политическая жизнь Украины
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