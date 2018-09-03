Порошенко намерен назвать улицу в честь Маккейна и «выгнать» флот России

Киев, , 16:08 — REGNUM Президент Украины Петр Порошенко зарегистрировал в Верховной раде закон, отменяющий возможность пребывания иностранных войск на территории страны на условиях аренды, а также обратился к Киевсовету с просьбой декоммунизировать улицу Ивана Кудри, переименовав её в честь Джона Маккейна, сообщила народный депутат Украины Ирина Луценко 3 сентября на своей странице в социальной сети Facebook.

Луценко подчеркнула, что речь идёт о Черноморском флоте РФ на территории «Автономной республики Крым».

Депутат отметила, что Порошенко намедни вернулся из США, где посетил похороны сенатора Джона Маккейна:

«Президент просит парламент поддержать его обращение к Киевскому городскому совету о переименовании улицы Ивана Кудри (чекиста-оперативника) на имя сенатора Джона Маккейна».

Отметим, что несмотря на решение войти в состав России, которое крымчане убедительно высказали на референдуме в 2014 году, киевский режим продолжает выносить решения, касающиеся Крыма. К примеру, в 2016 году Верховная рада «декоммунизировала» 75 населенных пунктов Крыма, присвоив им на бумаге новые названия.

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Напомним, ранее Ирина Луценко рассказала об инициативе Порошенко узаконить нацистское приветствие в украинских войсках.

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