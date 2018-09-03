Меркель приедет в Македонию лично агитировать за переименование страны

Скопье, , 15:56 — REGNUM Канцлер Германии Ангела Меркель в субботу, 8 сентября, посетит с официальным визитом Македонию. Информацию об этом подтвердил сегодня глава пресс-службы канцлера Штеффен Зайберт, передаёт агентство БГНЕС.

Как пояснил пресс-секретарь, Ангела Меркель прибудет в Скопье, чтобы «на месте выразить свою позицию по предстоящему референдуму и вопросу о смене названия страны».

«Программа ещё уточняется, но я могу сказать, что канцлер встретится с премьер-министром Зораном Заевым. Они обсудят региональные события и двусторонние темы», — отметил Штеффен Зайберт.

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СМИ обратили внимание, что канцлер ФРГ посетит Македонию в 27-летнюю годовщину референдума по вопросу об отделении республики от Югославии, который состоялся 8 сентября 1991 года. Тогда за независимость страны высказалось 96,4% проголосовавших, а 17 нобяря 1991 года парламент объявил о независимости Македонии.

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Как сообщало ИА REGNUM, референдум в Македонии назначен на 30 сентября. На голосование будет вынесен следующий вопрос: «Поддерживаете ли вы членство в ЕС и НАТО с принятием Договора между Республикой Македония и Республикой Греция?»

Заключённый в июне этого года договор между Скопье и Афинами предусматривает переименование бывшей югославской республики в «Северную Македонию». Соглашение положило конец продолжавшемуся более четверти века спору между двумя странами и открыло для Македонии перспективу вступления в ЕС и НАТО, которому многие годы препятствовала Греция.

По данным социологических опросов, поддержать переименование страны готовы чуть более 50% граждан. Вместе с тем, независимо от результата референдума, он будет носить лишь консультативный характер.

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