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Порошенко подготовил закон о внедрении бандеровского приветствия в ВСУ

Политика

Вместо традиционного «Здравствуйте, товарищи!» украинские солдаты будут теперь кричать «Слава Украине!»

Порошенко подготовил закон о внедрении бандеровского приветствия в ВСУ
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Порошенко

Киев, 3 сентября 2018, 13:57 — REGNUM  Закон об изменении воинского приветствия на бандеровский лозунг «Слава Украине! Героям слава!» внесет 3 сентября в Верховную раду президент Украины Петр Порошенко, заявила его представитель в украинском парламенте Ирина Луценко, сообщает 3 сентября «112 Украина».

По ее словам, депутатам Верховной славы следует одобрить предложение Порошенко, так как бандеровский лозунг «вдохновляет борцов за независимость Украины».

Напомним, лозунг «Слава Украине! Героям слава!» использовался украинскими националистами в 1930—1940-х годах. Бандеровцы не только активно сотрудничали с гитлеровскими войсками, но и сами творили столь бесчеловечные преступления на Украине, что даже нацисты поражались жестокости последователей Степана Бандеры.

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Вооруженные силы Украины
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