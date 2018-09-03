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Тюркский совет принял проект концепции об интеграции государств

Политика

Участники саммита также подписали решение о наделении Венгрии статусом наблюдателя в Тюркском совете

Бишкек, 3 сентября 2018, 15:08 — REGNUM  Участники XI саммита Совета сотрудничества тюркоязычных государств в киргизском городе Чолпан-Ате подписали совместную декларацию, сообщает 3 сентября агентство «Казинформ».

Участники саммита также подписали решение о наделении Венгрии статусом наблюдателя в Тюркском совете. Кроме того, стороны приняли проект концепции об интеграции тюркоязычных государств.

Приняты также совместное заявление о развитии сотрудничества в сфере молодежи и национальных видов спорта, а также заявление по проведению 90-летия Чингиза Айтматова.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 сентября президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил, что Ташкент заинтересован в развитии взаимовыгодного сотрудничества в рамках Тюркского совета.

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