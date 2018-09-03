Милонов предложил отменить школу по субботам

Санкт-Петербург, , 13:12 — REGNUM Депутат Госдумы от Санкт-Петербурга Виталий Милонов («Единая Россия») предложил отменить шестидневную учебную неделю во всех школах России, чтобы освободить субботу для школьников и их семей. Милонов готов разработать соответствующий законопроект.

Как сказал депутат «Парламентской газете», «школьники должны получать достаточный объём знаний, уметь в них ориентироваться и развивать, но не нужно перегружать их школьными часами, передозировка которых даёт ровно обратный эффект».

Парламентарий считает, что отмена учебы по субботам поможет правильному усвоению учебного материала, позволит родителям больше заниматься своими детьми, хорошо отразится на воспитательной функции семьи, поскольку дети и родители смогут вместе проводить выходные.

Напомним, ранее пятидневная неделя в школах была введена в Московской области с одобрения большинства родителей и педагогов.

Государственная дума РФ в 2015 годуотказалась принимать законопроект о пятидневной учебной неделе в школах, оставив этот вопрос на усмотрение регионов.

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