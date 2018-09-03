Заместитель главы МИД Индонезии прибыл с рабочим визитом в Гонконг

Гонконг, Китай, , 10:42 — REGNUM Заместитель министра иностранных дел Индонезии А.М.Фахир совершил рабочий визит в Гонконг, сообщает Antaranews.

А.М.Фахир начал свой рабочий визит в Гонконг со встречи с индонезийской диаспорой, в том числе сообществом музыкантов, танцоров, писателей и спортсменов по боевым искусствам.

Во время своего визита в Гонконг заместитель министра иностранных дел А.М. Фахир призвал индонезийскую общину поддерживать позитивный имидж нации.

Кроме того, заместитель министра иностранных дел также посетил парк Виктории и службу миграции в консульстве Гонконга. А.М.Фахир наметил четыре приоритета для индонезийских трудящихся-мигрантов, а именно «услуги, защита, найм, расширение прав и возможностей».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Индонезия продолжает стремиться к обсуждению вопроса о миграции на глобальном уровне, укрепляя механизм защиты своих трудящихся-мигрантов за рубежом.

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