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Заместитель главы МИД Индонезии прибыл с рабочим визитом в Гонконг

Политика

А.М.Фахир наметил четыре приоритета для индонезийских трудящихся-мигрантов

Гонконг, Китай, 3 сентября 2018, 10:42 — REGNUM  Заместитель министра иностранных дел Индонезии А.М.Фахир совершил рабочий визит в Гонконг, сообщает Antaranews.

А.М.Фахир начал свой рабочий визит в Гонконг со встречи с индонезийской диаспорой, в том числе сообществом музыкантов, танцоров, писателей и спортсменов по боевым искусствам.

Во время своего визита в Гонконг заместитель министра иностранных дел А.М. Фахир призвал индонезийскую общину поддерживать позитивный имидж нации.

Кроме того, заместитель министра иностранных дел также посетил парк Виктории и службу миграции в консульстве Гонконга. А.М.Фахир наметил четыре приоритета для индонезийских трудящихся-мигрантов, а именно «услуги, защита, найм, расширение прав и возможностей».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Индонезия продолжает стремиться к обсуждению вопроса о миграции на глобальном уровне, укрепляя механизм защиты своих трудящихся-мигрантов за рубежом.

Читайте ранее в этом сюжете: Индонезия использует глобальный пакт о миграции для защиты своих трудящихся

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Внешняя политика Индонезии
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