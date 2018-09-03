Корабль Балтфлота «Перекоп» начал переход по Севморпути

Санкт-Петербург, , 09:30 — REGNUM Учебный корабль Балтийского флота «Перекоп» прошел Берингов пролив, вышел в Чукотское море и начал переход по Северному морскому пути через Северный ледовитый океан в Североморск. Об этом сообщила пресс-служба Западного военного округа, в состав которого входит Балтфлот.

На борту «Перекопа» находятся около 150 курсантов Тихоокеанского Высшего Военно-Морского училища имени адмирала С.О.Макарова, проходящих морскую практику. Для них это первый в жизни выход в Арктические моря.

Ранее учебный корабль «Перекоп» прошел по 16-ти морям и тем океанам из Кронштадта в Севастополь, а затем во Владивосток. Корабль преодолел около 20 тысяч морских миль. Во время перехода «Перекоп» посетил порты Индонезии, Шри-Ланки и впервые зашел в Папуа-Новую Гвинею.

Во Владивосток корабль прибыл 3 июня, а 9 августа отправился в Корсаков, затем в Петропавловск-Камчатский и далее взял курс на Североморск, главную базу Северного флота.

Дальний поход учебного корабля «Перекоп» проходит в рамках проведения морской практики курсантов военно-морских учебных заведений Министерства обороны Российской Федерации.

Учебный корабль 1 ранга «Перекоп» построен в 1977 году в Польше, по проекту 887, вторым из серии трех учебных кораблей для подготовки курсантов и офицеров ВМФ СССР.

Полное водоизмещение учебного корабля «Перекоп» 7270 тонн, длина — 138 метров, ширина — 17 метра, осадка — 5,5 метра, скорость до 20 узлов. Экипаж корабля составляют 15 офицеров, 140 старшин и матросов. В учебных целях корабль принимает на борт до 30 преподавателей и 300 курсантов.

В 2015 году корабль прошел капитальный ремонт и вновь встал в строй.

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