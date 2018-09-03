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Политолог: «Если Украина превратится в Сирию, будут сотни тысяч трупов»

Политика

«Если ваша территория превратится в Ирак и Сирию, будут сотни тысяч трупов, и никакие ООН и ОБСЕ вам не помогут. Это единственное, что останавливает Россию, несмотря на все ваши провокации…», — сказал Куликов, обращаясь к украинским экспертам

Политолог: «Если Украина превратится в Сирию, будут сотни тысяч трупов»
Иван Шилов © ИА REGNUM
Гражданская война на Украине

Москва, 3 сентября 2018, 08:23 — REGNUM  Россия не ведется на провокации и не отвечает военной силой на агрессию Киева в Донбассе только потому, что понимает к каким последствиям это всё приведет, заявил 2 сентября политолог Дмитрий Куликов, отвечая не выступления проукраинских экспертов, утверждавших, что Россия боится санкций ООН и ОБСЕ в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

"Неужели вы лишились разума настолько… Если ваша территория превратится в Ирак и Сирию, будут сотни тысяч трупов, и никакие ООН и ОБСЕ вам не помогут. Это единственное, что останавливает Россию, несмотря на все ваши провокации… Вы убили сотню человек на Майдане, потому что группе подонков так удобнее было к власти прорваться, вы убили пятьдесят человек в Одессе… Вы убили Калашникова, Бузину», — заявил политолог, объясняя, почему Россия не начинает ответные военные действия против Киева, ведущего террористическую деятельность против ДНР и ЛНР.

По его словам, Россия и Донбасс очень благородно относятся к тем, кто сдается в плен или добровольно складывает оружие, в отличии от Украины, которая занимается подлыми убийствами героев Донбасса вроде полевых командиров Моторолы, Гиви и главы ДНР Александра Захарченко.

Напомним, что глава ДНР Александр Захарченко погиб 31 августа в Донецке в одном из кафе города в результате сильного взрыва. Временно исполняющим обязанности ДНР стал вице-премьер Дмитрий Трапезников. Многие эксперты говорят о причастности Украины к убийству Захарченко.

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Убийство главы ДНР Александра Захарченко
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