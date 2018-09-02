Си Цзиньпин: Китай намерен решительно содействовать либерализации торговли

Пекин, , 16:00 — REGNUM Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин заявил, что его страна твредо намерена отстаивать либерализацию и упрощение мировой торговли, а также всячески содействовать строительству мировой экономики открытого типа. Также заявление Си Цзиньпин сделал сегодня во время встречи с генеральным секретарем Организации Объединённых Наций Антониу Гутеррешем.

Глава Всемирной организации прибыл в столицу КНР для того, чтобы принять участие в саммите Форума сотрудничества «Китай — Африка», который пройдёт в Пекине с 3 по 4 сентября.

По словам Си Цщиньпина, Китай сохраняет решительность для дальнейшего углубления реформ.

«Мы готовы практическими действиями вести за собой все стороны, сообща поддерживать либерализацию и облегчение торговли, строить мировую экономику открытого типа», — сказал председатель КНР.

Также он подчеркнул, что политика односторонних действий и протекционизма, которой начали следовать некоторые страны, наносит мощный удар по сложившемуся мировому порядку и системе глобального управления. Председатель КНР имеет в виду прежде всего США, которые развязывают торговые войны практически против всего остального мира.

«Мир больше чем раньше нуждается в мультилатерализме и в сильной Организации Объединенных Наций», — сказал Си Цзиньпин.

Он надеется, что ООН останется беспристрастной и справедливой всемирной организацией и продолжит играть ведущую роль в защите международного мира и безопасности, содействовать развитию человечества.