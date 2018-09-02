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Администрация США не планирует подписывать мирный договор с Северной Кореей

Политика

Президент США Дональд Трамп и сторонники жесткой линии в отношении Пхеньяна выступают против заключения мирного договора с КНДР об окончании Корейской войны 1950-1953 годов

Вашингтон, 2 сентября 2018, 14:11 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп в очередной раз выразил несогласие подписывать мирный договор с КНДР.

После окончания Корейской войны между США, Южной Кореей и КНДР было подписано соглашение о перемирии, и в последнее время, на фоне положительной динамики в отношениях двух стран, раздаются голоса о необходимости заключить полноценный мирный договор.

По информации южнокорейского агентства YTN, нежелание США заключать мирный договор обусловлено отсутствием прогресса в переговорах о денуклеаризации. Приверженцы жесткой политики в отношении Северной Кореи — Советник по национальной безопасности Джон Болтон и Министр обороны США Джеймс Мэттис — убеждают Дональда Трампа в том, что уступки в пользу КНДР недопустимы до её полного ядерного разоружения.

Большинство экспертов полагают, что Северная Корея не только не собирается останавливать свою ядерную программу, но — напротив — продолжает её развивать. Об этом известно и Вашингтону — 30 августа Джеймс Мэттис заявил, что США планируют провести совместные военные учения с Южной Кореей.

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США и КНДР
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