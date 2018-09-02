В Нагорном Карабахе отмечают 27-летие независимости

Степанакерт, , 13:18 — REGNUM Сегодня, 2 сентября, в Степанакерте традиционным маршем начались торжества, посвященные 27-летию со дня провозглашения независимости Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики).

Как передаёт «Арцахпресс», по случаю праздника в Арцах прибыл президент Армении Армен Саркисян, который в сопровождении президента Республики Арцах Бако Саакяна, государственных и военных высокопоставленных чиновников из Арцаха и Армении, отправился в городский мемориальный комплекс Степанакерта с тысячами граждан.

Они возложили цветы и венки к мемориальному комплексу в память о солдатах, погибших на войне в Нагорном Карабахе и в Великой Отечественной войне, а также к могилам погибших борцов за свободу в Арцахской освободительной борьбе.

Затем состоялся торжественный марш почетного караула Армии обороны.

Сегодня во всех регионах Нагорного Карабаха запланированы праздничные мероприятия, посвященные 27-летию провозглашения Республики Арцах, а вечером в Степанакерте состоится концерт, который завершится фейерверком.

По словам главного военного инспектора Мовсеса Акопяна, факт существования Нагорно-Карабахской Республики на протяжении многих лет доказывает, что основы республики твердые и нерушимы.

«Гарантом этого является мощная армянская армия и непоколебимая и решительная воля людей жить, работать и творить в свободной и независимой стране», — сказал Акопян.

По словам главного военного инспектора, самым важным достижением Арцаха за последние 27 лет является факт наличия государственности, сформированной регулярной и боеспособной армии.

«Героический труд старшего поколения находится в руках нашей молодежи. Обретенная независимость является абсолютной ценностью», — сказал Акопян.