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Эрдоган о сторонниках Гюлена в Киргизии: «Активны в братской стране»

Политика

Попытка военного переворота в Турции произошла в июле 2016 года

Эрдоган о сторонниках Гюлена в Киргизии: «Активны в братской стране»
Иван Шилов © ИА REGNUM
Эрдоган

Бишкек, 1 сентября 2018, 21:55 — REGNUM  Официальный Бишкек должен начать борьбу с «террористическим течением» Фетуллха Гюлена. Об этом, как передает агентство «Анадолу», заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на открытии четвертого заседания Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Турция-Киргизия в Бишкеке.

«Сторонникти Гюлена все еще активны в братской стране, — подчеркнул турецкий лидер. — Мы (власти Турции) не хотим повторения в Киргизии кровавого сценария попытки переворота, имевшей место 15 июля 2016 г. в Турции».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, попытка военного переворота в Турции произошла в июле 2016 года. По официальным данным, в ходе столкновений погибли 250 человек, более 2 тыс. человек получили ранения.

Власти Турции обвинили ФЕТО и ее лидера Фетхуллаха Гюлена в организации путча. В свою очередь, религиозный проповедник отверг обвинения правительства.

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Попытка военного переворота в Турции
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