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Россия продолжит содействие в урегулировании карабахского конфликта: Путин

Политика

В Сочи состоялись переговоры Владимира Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Обсуждались различные вопросы двусторонней повестки дня. Состоялся обмен мнениями по актуальной международной и региональной проблематике

Россия продолжит содействие в урегулировании карабахского конфликта: Путин
Иллюстрация: Kremlin.ru

Сочи, Краснодарский край, 1 сентября 2018, 16:34 — REGNUM  Россия продолжит оказывать все возможное содействие мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Об этом заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Сочи.

«Мы обменялись мнениями по международной и региональной проблематике. В частности, разумеется, затронули и нагорно-карабахскую проблему. В качестве сопредседателя минской группы Россия продолжит оказывать все возможное содействие мирному урегулированию этого конфликта», — цитирует Путина ТАСС.

В свою очередь Алиев выразил надежду, что Россия продолжит прикладывать усилия к урегулированию конфликта.

«Россия как сопредседатель минской группы ОБСЕ играет важную роль в деле урегулирования [карабахского] конфликта. И мы рассчитываем на то, что усилия России в деле урегулирования конфликта будут продолжены», — сказал президент Азербайджана.

Он подчеркнул, что скорейшее урегулирование конфликта позволит азербайджанским гражданам «вернуться на исторические земли, принесет мир, сотрудничество и стабильность в регион».

Читайте ранее в этом сюжете: Алиев обсуждает с Путиным урегулирование нагорно-карабахского конфликта

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Нагорно-карабахский конфликт
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