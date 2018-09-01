Митрополит Иларион: синоды Цервей примут решения после встречи патриархов

Москва, , 09:13 — REGNUM Митрополит Волоколамский Иларион заявил, что решения, обсуждавшиеся во время встречи патриарха Московского и всея Руси Кирилла с патриархом Константинопольским Варфоломеем будут приниматься Церквями соборно на заседаниях главных органов церковного управления — синодов. Об этом митрополит заявил журналистам накануне, 31 августа.

Священнослужитель напомнил, что два патриарха не могут просто встретится и принять какие-то решения от лица своей церкви, так как каждая православная Церковь управляется соборно. Во главе Церкви стоит Архиерейский собор, а между соборами Церковью управляет Священный Синод.

При этом Иларион подчеркнул, что патриарх естественно, представляет свою Церковь и говорит от лица Церкви, но решения принимаются на синодах.

«Та беседа, которая сегодня состоялась, может в дальнейшем привести к каким-то решениям синодов Константинопольской и Русской православной церкви», — пояснил митрополит.

Также он отметил, что данная встреча была важна для укрепления отношений между двумя патриархами и для укрепления отношений между двумя Церквями.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, детали переговоров Кирилла с Варфоломеем в Стамбуле не разглашаются. Тем не менее украинские СМИ сообщают, что в ходе переговоров патриарх Константинопольский сообщил предстоятелю Русской православной церкви о намерении установить автокефалию украинской православной церкви. Официального подтверждения этой информации нет.