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Польская спортивная газета опубликовала карту с российским Крымом

Политика

Западные СМИ довольно часто демонстрируют картографические материалы, на которых Крым включается в российскую территорию

Польская спортивная газета опубликовала карту с российским Крымом
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Крым наш!

Варшава, 1 сентября 2018, 08:51 — REGNUM  Карта с Крымом в составе России была опубликована на сайте польской спортивной газеты Przegląd Sportowy 1 сентября.

В материале, посвященном Лиге чемпионов, опубликована карта Европы. Территория Украины на карте выделена малиновым цветом. Крым выделен другим, насыщенным красным цветом, как и материковая часть России.

Отметим, что западные СМИ довольно часто демонстрируют картографические материалы, на которых Крым включается в российскую территорию. Такие публикации вызывают протест властей Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 августа немецкий телеканал 3Sat выпустил в эфир сюжет, в котором демонстрировалась карта Европы. На ней Крым был включен в российскую территорию.

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Воссоединение Крыма с Россией
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