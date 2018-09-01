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Террорист, планировавший покушение на Терезу Мэй, получил пожизненный срок

Политика

Суд не уверен, что Рахман когда-либо «завяжет» с терроризмом

Террорист, планировавший покушение на Терезу Мэй, получил пожизненный срок
Марина Захарова © ИА REGNUM
Вестминстерский дворец в Лондоне

Лондон, 1 сентября 2018, 02:40 — REGNUM  Суд приговорил Нааимура Закарию Рахмана, собиравшегося совершить покушение на премьер-министра Великобритании Терезу Мэй, к пожизненному заключению с минимальным сроком отбывания наказания в 30 лет, сообщает Sky News.

«Рахман является очень опасным человеком, и очень трудно предсказать, когда, если это возможно, он станет дерадикализован и перестанет представлять опасность для общества», — заявил судья.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине июня британские СМИ раскрыли подробностей подготовки Рахмана к совершению теракта и убийства британского премьер-министра Терезы Мэй.

По данным СМ, террорист планировал подорвать двери резиденции Мэй при помощи взрывного устройства, нейтрализовать охрану при помощи перцового баллончика и прорваться внутрь здания. Убить премьер-министра террорист собирался ножом.

Читайте ранее в этом сюжете: Британские СМИ раскрыли детали предотвращённого покушения на Терезу Мэй

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