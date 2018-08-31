В Воронежской области расширят льготы на жителей предпенсионного возраста

Воронеж, , 18:37 — REGNUM Все региональные льготы, которые на данный момент действуют для пенсионеров в Воронежской области, будут применены и к жителям предпенсионного возраста. Об этом журналистам сообщил врио губернатора Александр Гусев 31 августа, сообщает ИА REGNUM.

Глава региона напомнил, что в регионе действует ряд областных льгот, которыми могут пользовать пенсионеры.

«Мы субсидируем оплату жилищно-коммунальных услуг, это наверное самая большая статья затрат. Есть льготный проезд в общественном транспорте городском и пятидесятипроцентное субсидирование проезда в пригородном транспорте. Здесь льготы монетизированные, их люди получают в виде денег. У нас расширенный пакет медобеспечения по программе ОМС для этой категории жителей предусмотрен. Но нужно понимать, что у нас не всегда четко было привязано предоставление этих льгот к выходу на пенсию. Часть льгот предусмотрены по критерию нуждаемости. Соответственно, когда люди уходили с работы, они теряли в материальном обеспечении и попадали в категорию нуждающихся», — пояснил глава региона.

«Мы сейчас должны будем очень внимательно просмотреть всю нашу нормативную документацию, областные законы, и для такой категории лиц, на которую указал президент, для женщин старше 55 и для мужчин старше 60, применить все те льготы, которые на данный момент относятся к льготам людей пенсионного возраста. Понимание, как это сделать, есть, решение о том, что мы их будем применять, принято», — подчеркнул Александр Гусев.

По словам врио губернатора, уже дано поручение в течение десяти-двенадцати дней пересмотреть всю нормативную базу, подготовить необходимые изменения и оперативно представить их облддуму с тем, чтобы предложения могли быть рассмотрены уже на ближайшем заседании.

«Мы уже в бюджетных проектировках на 2019 год и на 2020−2021 годы заложим эти средства с коэффициентом-дефлятором чуть выше, чем по всем другим статьям, чтобы иметь запас средств, чтобы потом не искать для этих статей дополнительные источники. Мы также изучим опыт наших коллег в других регионах, там, где есть города-миллионники, прежде всего, посмотрим на дополнительные меры поддержки, которые принимаются там, и лучшие практики постараемся перенеси на территорию Воронежской области», — добавил Гусев.

Глава региона назвал примерные цифры затрат — от 1,5 до 1,8 тыс. рублей на человека.

«Какова будет окончательная цифра станет ясно, когда мы весь комплекс мер соберем и утвердим», — заявил врио губернатора.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 августа Владимир Путин выступил с телеобращением к жителям РФ по поводу пенсионной реформы. Он предложил ряд корректировок, смягчающих ее проведение, в частности. заявил о необходимости распространения льгот, которыми могут пользовать пенсионеры, на жителей предпенсионного возраста.