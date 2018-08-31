Жэнбеков: За 27 лет Киргизия в своем развитии прошла равнозначный веку путь

Бишкек, , 14:43 — REGNUM В Киргизии сегодня отмечают 27-ю годовщину независимости страны. На центральной площади столицы республики с поздравительной речью выступили президент Сооронбай Жээнбеков и другие официальные лица, передает корреспондент ИА REGNUM.

Глава государства отметил что сегодняшний день — это «день торжества народа, который сумел воплотить в жизнь свою заветную мечту и добиться независимости, день сбывшихся надежд и исполненной мечты».

"Именно в этот день мы высоко подняли наше знамя независимости, возвестив всему миру о появлении свободной страны, заняв свое достойное место в мировом сообществе. Лелея в сердцах мечту о свободе, мы, наконец, достигли этой заветной цели. Свободолюбивый дух киргизского народа с честью выдержал испытание на прочность и стал бесценным достоянием, передаваемым из поколения в поколение», — добавил он.

Упомянул президент и о том, что за последние четверть века в Киргизии произошли «Тюльпановая революция» и «Апрельская революция», в результате которых были свергнуты первый и второй президенты страны — Аскар Акаев и Курманбек Бакиев.

«По меркам истории прошедшие со Дня обретения независимости 27 лет — слишком малый срок. Но за этот период мы в своем развитии прошли путь, равнозначный целому веку. Киргизия стала признанным во всем мире независимым государством. Вступив в ряды авторитетных международных организаций, наша страна стала равноправным участником региональных и мировых интеграционных процессов. Теперь наша задача — достойно продолжить славный путь предков, свято чтить независимость, беречь свободу, как зеницу ока, и передать последующему поколению», — сказал президент.

Жээнбеков подчеркнул, что развитие страны во многом зависит от патриотизма каждого гражданина, а также заострил внимание на необходимости ценить и беречь мир, спокойствие в стране и межнациональное согласие.

«Мы дорожим дружественными отношениями с соседними странами. Будем развивать конструктивное политико-экономическое сотрудничество со всеми партнерами по таким интеграционным объединениям, как ЕАЭС, ОДКБ, ШОС и СНГ. Свято соблюдая национальные интересы страны, будем углублять дипломатические отношения как со странами Запада, так и со странами Востока».

Затем киргизстанский лидер, обращаясь к чиновникам, выразил надежду, что «в Киргизии станет обычным явлением, когда все ветви власти будут прислушиваться к гласу народа, чутко реагировать на потребности общества». После чего пообещал «обеспечить эти изменения в системе власти«

"Наше будущее, наше счастье — в независимости Киргизии! Интересы нашей страны — превыше всего! Пусть Всевышний благословит нашу Киргизию!» — резюмировал Сооронбай Жээнбеков.

После выступления официальных лиц на главной площади Бишкека начался праздничный концерт с участием звезд местной эстрады и театрализованное представление танцевальных коллективов. Различные праздничные культурно-развлекательные и спортивные мероприятия, посвященные Дню независимости, проходят по всей столице Киргизии, а также в регионах страны. Вечером будет организован праздничный феерверк.

Отметим, что предыдущий президент Киргизии Алмазбек Атамбаев, приглашенный в числе других государственных лиц в качестве почетного гостя, на официальную часть торжественных мероприятий в честь Дня независимости республики идти отказался. Экс-глава государства сослался на то, что у него случился приступ радикулита, распространив в СМИ свое поздравительное сообщение.