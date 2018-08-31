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В Турции выдали ордеры на арест 22 человек

Политика

Все они подозреваются в связях с ФЕТО

Анкара, 31 августа 2018, 11:42 — REGNUM  Прокуратура Турции выдала ордеры на арест 22 человек, подозреваемых в связях с ФЕТО, сообщает 31 августа Anadolu.

Разыскиваемые граждане были сотрудниками турецких военно-воздушных сил, шестеро из них — бывшие пилоты.

ФЕТО считается в Турции террористической организацией и ее деятельность на территории страны запрещена. ЕЕ лидер, религиозный проповедник Фетхуллах Гюлен обвиняется в попытке государственного переворота.

Напомним, в июле 2016 года в Турции произошла попытка военного переворота при подавлении которого погиб 251 человек, 2 тыс. 200 человек получили ранения. Гюлен отверг обвинения в свой адрес, осудив путч.

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Попытка военного переворота в Турции
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