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Премьер Армении поручил сдать на «отлично» экзамен по выборам

Политика

Правительство Армении планирует значительно повысить общественное доверие к выборам и радикально сократить количество преступлений и правонарушений в ходе выборов

Премьер Армении поручил сдать на «отлично» экзамен по выборам
© Photolure
Ереван

Ереван, 30 августа 2018, 19:30 — REGNUM  Выборы Совета старейшин Еревана — очень важный экзамен, сказал сегодня, 30 августа, на заседании правительства премьер-министр Никол Пашинян.

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, правительство, для недопущения предвыборных махинаций, предлагает внести изменения в уголовный кодекс, в уголовно-процессуальный кодекс и в кодекс об административных правонарушениях. Согласно обоснованию, данные меры позволят не только обеспечить эквивалентность наказания уровню общественной опасности преступления, но и эффективно предотвратить подобные действия.

Кроме того, принятие законодательного предложения предполагает, что недобросовестные кандидаты и партии будут лишены возможности подвергаться более слабой, административной ответственности в случае раздачи избирательных взяток под видом благотворительности.

В результате изменений, правительство предполагает, что значительно улучшится дисциплина и атмосфера легитимности на избирательных участках. Более того, будет создана возможность для более эффективного расследования связанных с выборами правонарушений и привлечения правонарушителей к ответственности, и эти цели будут достигнуты в более краткие сроки и с минимальными государственными расходами.

«Пакет поправок позволит значительно повысить общественное доверие к выборам и радикально сократить количество преступлений и правонарушений в ходе выборов, приведя формирование конституционного порядка посредством выборов к демократическим стандартам», — сказал министр юстиции Армении Артак Зейналян.

Коснувшись важности законодательной инициативы, Никол Пашинян отметил: «Думаю, мы не то что сделаем значительный шаг вперед, а дойдем до того максимума, откуда уже нет места идти вперед, т. е. мы должны исключить подобные явления. Выборы в Совет старейшин Еревана, конечно, в этом плане являются для нас очень важным экзаменом, и мы должны его сдать на «отлично».

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