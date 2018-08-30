Кандидат в президенты Грузии лишился гражданства Франции

Тбилиси, , 19:27 — REGNUM Независимый кандидат в президенты Грузии Саломе Зурабишвили утратила гражданство Франции. Об этом она сообщила на специальной пресс-конференции 30 августа, отметив, что для нее это решение было непростым.

«Сегодня для меня особенный день. Отныне я не имею двойного гражданства. Премьер-министр и министр внутренних дел Франции подписали распоряжение, согласно которому с 23 августа я не считаюсь гражданкой Франции», — заявила Зурабишвили.

По ее словам, это была обязательная мера, так как по грузинскому законодательству президентом страны не может стать человек, имеющий двойное гражданство, а у Саломе Зурабишвили наряду с грузинским гражданством, которое она получила еще при правлении Михаила Саакашвили, оставалось и французское.

С заявлением об отказе от гражданства Франции Саломе Зурабишвили обратилась к французским властям через французское посольство в Тбилиси вскоре после регистрации ее кандидатом в президенты и начала активной предвыборной кампании.

«Я очень счастлива и горжусь тем, что отныне я являюсь только гражданкой Грузии», — подчеркнула она.

Саломе Зурабишвили была избрана в парламент Грузии в октябре 2016 года как независимый депутат по Мтацминдскому избирательному округу Тбилиси, но считалась и продолжает считаться активным сторонником правящей партии «Грузинская мечта».

После того, как председатель правящей партии Бидзина Иванишвили заявил, что у «Грузинской мечты» своего кандидата в президенты на нынешних выборах не будет и партия, скорее всего, поддержит наиболее приемлемого для нее независимого кандидата, в СМИ стали активно муссироваться слухи о поддержке, которую от «Грузинской мечты» получит Зурабишвили.

Заявления Саломе Зурабишвили в связи с 10-летием августовской войны и открытые обвинения, высказанные в адрес экс-президента Михаила Саакашвили, создали лидерам «Грузинской мечты» определенный дискомфорт, так как кандидат, которому была обещана поддержка, обвинил в развязывании войны правительство Грузии. Позднее Саломе Зурабишвили сделала дополнительные разъяснения и заверила общественность, что «агрессором» считала и считает Россию, а Саакашвили и его правительство винит в том, что те поддались на «российские провокации». Такая позиция смягчила резкие оценки лидеров «Грузинской мечты», которые в комментариях для СМИ опять заговорили о возможности поддержки независимого кандидата.

Напомним, что президентские выборы в Грузии назначены на 28 октября.