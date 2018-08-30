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Хлопковая коалиция требует у США отменить легализацию узбекского хлопка

Политика

Многие международные организации признали, что практике использования детского труда при сборе урожая хлопка положен конец

Хлопковая коалиция требует у США отменить легализацию узбекского хлопка
Эдгар Дега. Хлопковая биржа в Новом Орлеане. 1873

Ташкент, 30 августа 2018, 17:47 — REGNUM  Международная хлопковая коалиция Cotton Campaign направила в министерство труда США письмо с просьбой не исключать Узбекистан из списка стран, в которых хлопок собирается с помощью детского принудительного труда. Об этом 30 августа сообщает издание «Фергана» со ссылкой на координатора Cotton Campaign Кирилла Бойченко.

Министерство труда США опубликовало в июле предварительное решение об исключении узбекского хлопка из вышеуказанного списка. В Cotton Campaign считают, что, несмотря на существенный прогресс, случаи привлечения детей к уборке хлопка были зафиксированы в 2017 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2018 года Международная организация труда признала, что практике использования детского труда при сборе урожая хлопка положен конец.

Читайте ранее в этом сюжете: МОТ: В Узбекистане улучшилась ситуация с детским и принудительным трудом

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