Госдеп США продлил запрет на поездки в Северную Корею

Вашингтон, , 17:25 — REGNUM Государственный департамент США продлил запрет на поездки американских граждан в КНДР на год — до 31 августа 2019 года, 30 августа передает агентство Reuters.

Несмотря на ведущиеся между странами переговоры, Госдеп по-прежнему считает реальной угрозу арестов и долгосрочных задержаний граждан США в Северной Корее.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 июня состоялись исторические переговоры между президентом США Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Сама встреча и продолжившиеся переговоры между представителями США и КНДР пока не привели ни к ослаблению американских санкций против Северной Кореи, ни к старту «денуклеаризации» на Корейском полуострове.

Читайте также: Трамп заявил о «фантастических» отношениях с лидером КНДР