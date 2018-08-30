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Госдеп США продлил запрет на поездки в Северную Корею

Политика

Американские граждане не смогут отправиться в путешествие в КНДР до 31 августа 2019 года

Вашингтон, 30 августа 2018, 17:25 — REGNUM  Государственный департамент США продлил запрет на поездки американских граждан в КНДР на год — до 31 августа 2019 года, 30 августа передает агентство Reuters.

Несмотря на ведущиеся между странами переговоры, Госдеп по-прежнему считает реальной угрозу арестов и долгосрочных задержаний граждан США в Северной Корее.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 июня состоялись исторические переговоры между президентом США Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Сама встреча и продолжившиеся переговоры между представителями США и КНДР пока не привели ни к ослаблению американских санкций против Северной Кореи, ни к старту «денуклеаризации» на Корейском полуострове.

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Встреча Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном
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