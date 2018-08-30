Пашинян заявил о завершении фазы адаптации и начале реформ

Ереван, , 15:40 — REGNUM Фаза адаптации правительства завершена, и начинается этап реформ. Об этом сегодня, 30 августа, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в начале очередного заседания правительства.

«В ближайшем будущем мы должны заняться крупномасштабными реформами, которые, в свою очередь, придадут Армении новое дыхание, будут способствовать экономическому и политическому развитию. Я считаю, что мы должны зафиксировать нашу методологию реформ, учитывая существующую в Армении политическую реальность. Принято говорить, что реформы — это болезненный процесс. Считаю, что мы должны отказаться от такой логики, потому что алгоритм наших реформ должен заключаться в обширном диалоге с общественностью и установлении согласия относительно них», — сказал Пашинян.

По его словам, если правительство имеет обоснования для той или иной реформы, то это обоснование должно быть представлено общественности.

«Должна быть представлена наша мотивация, причинно-следственные связи реформ. Уверен, что так наши действия и реформы будут наиболее эффективными. Не будем забывать, что в Армении де-факто установлена новая система управления, которую мы условно называем прямой демократией, и мы должны осуществлять действия, исходящие из логики этой системы», — сказал премьер.

По его мнению, уже со следующей недели есть возможность начать диалог в различных форматах с общественностью вокруг изменений в Налоговом кодексе.

«Нашей задачей будет сформировать общественную поддержку, общественное понимание предлагаемых моделей. Речь не идет только о налоговых реформах, мы должны провести обширные реформы. Эти реформы не должны быть поспешными, необдуманными, продиктованными. Они должны иметь прямую органическую связь с нашими национальными интересами, с нашими поднятыми вопросами, с проблемами, поднятыми во время «бархатной» революции», — сказал Пашинян.

В этой связи он пожелал профессионализма, мудрости, разумности и удачи членам правительства.