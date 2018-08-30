США отрицает создание бесполетной зоны на севере Сирии

Дамаск, , 11:52 — REGNUM Коалиция во главе с США отрицает работу по созданию бесполетной зоны на севере Сирии. Однако американские военные не стали сообщать планы на будущее по этому вопросу.

Коалиция настаивает на том, что ее главная задача — это окончательный разгром ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Операция сил коалиции по разгрому террористической организации носит название Roundup («Облава»).

Однако, как писал китайский стратег Сунь Цзы: «Война — это искусство обмана». Поэтому нужно ориентироваться на действия, а не на слова.

А действия следующие. По информации турецких средств массовой информации со ссылкой на местные источники, Соединенные Штаты уже установили три радиолокационные системы на территории САР в районах Таль Байдар, Кобани и Саррин. Кроме этого, ВС США были развернуты тринадцать портативных и стационарных радарных систем наблюдения и разведки.

Все это размещено в районах, которые контролируются Сирийскими демократическими силами, созданными и поддерживаемыми Соединенными Штатами. Основу СДС составляют курдские вооруженные формирования Народных защитников (YPG).

Возможная бесполетная зона на севере САР может быть направлена как против ВКС РФ и сирийских ВВС, так и против ВВС Турции. Турция считает отряды Народных защитников (YPG) сирийским крылом Рабочей партии Курдистана (PKK) и относит их к террористическим организациям.