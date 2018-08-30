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Индонезия и Намибия намерены совместно бороться с незаконным рыболовством

Политика

Президент Индонезии встретился с главой Намибии в президентском дворце города Богор, Индонезия, 30 августа

Индонезия и Намибия намерены совместно бороться с незаконным рыболовством
Цитата из м/ф «Шапокляк». Реж. Роман Качанов. 1974. СССР
Рыбаки-браконьеры

Джакарта, 30 августа 2018, 11:36 — REGNUM  Индонезия и Намибия договорились совместно бороться с незаконным рыболовным промыслом, который распространен в обеих странах, сообщает Antaranews.

В рамках встречи главы Индонезии Джоко Видодо с президентом Намибии Хаге Гейнгоб в президентском дворце города Богор, Индонезия, 30 августа стороны договорились развивать сотрудничество в области морских и рыбных ресурсов.

Издание отмечает, что Индонезия и Намибия подписали меморандум о взаимопонимании в этой области. В то же время Джоко Видодо и Хаге Гейнгоб заключили соглашение о двустороннем сотрудничестве.

На совместной пресс-конференции Хаге Гейнгоб заявил, что Намибия не производит собственные продукты питания, а привозит их из соседних африканских стран, поэтому развитие сельскохозяйственного сектора является приоритетным для страны.

«Джоко Видодо сообщил мне, что Индонезия производит около 98% продуктов питания», — отметил Хаге Гейнгоб, пригласив Индонезию к сотрудничеству для развития собственного сельскохозяйственного сектора.

Напомним, Индонезия ведет активную борьбу с незаконным рыболовным промыслом.

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Внешняя политика Индонезии
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