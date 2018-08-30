МИД Индонезии подчеркнул необходимость внедрения формулы 4+1 в Мьянме

Джакарта, , 09:52 — REGNUM МИД Индонезии заявил, что доклад группы ООН по Мьянме показал важность внедрения формулы 4+1, предложенной Индонезией, сообщает Sindonews.

В 2017 году глава МИД Индонезии Ретно Марсуди представила формулу 4+1 фактическому лидеру страны Аун Сан Су Чжи.

«Это только промежуточный отчет ООН, полный доклад будет опубликован только в сентябре. Конечно, Индонезия внимательно отнеслась к предварительному отчету группы по установлению фактов Совета по правам человека в отношении ситуации в Мьянме, особенно в штате Ракхайн», — заявил официальный представитель МИД Индонезии Армананта Нассир.

Формула 4+1, предложенная Индонезией, нацелена на восстановление мира и обеспечение доступа к гуманитарной помощи в Мьянме.

Для решения гуманитарного кризиса предлагается следовать четырем положениям: восстановить стабильность и безопасность в стране; максимально ограничить насилие; защищать всех лиц в штате Ракхайн, независимо от расы и религии; а также немедленно предоставить доступ к гуманитарной помощи.

Последний элемент предусматривает рекомендации доклада консультативной комиссии по штату Ракхайн, которую возглавлял бывший Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан, скончавшийся 18 августа 2018 года.

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