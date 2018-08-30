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Канцлер Германии прибудет с визитом в Гану

Политика

Гана — один из ключевых торговых партнеров Германии в Западной Африке

Канцлер Германии прибудет с визитом в Гану
Иллюстрация: Kremlin.ru
Ангела Меркель

Аккра, 30 августа 2018, 08:00 — REGNUM  30 августа канцлер Германии Ангела Меркель прибудет с визитом в Гану, передает телеканал N-TV.

В повестке дня Меркель значатся несколько деловых встреч и беседа с президентом Ганы Наной Акуфо-Аддо в Аккре. Они обсудят вопрос развития экономических отношений, стабильности в регионе и проблему миграции.

С точки зрения властей ФРГ, Гана играет важную роль в обеспечении стабильности на континенте, а также является одним из ключевых торговых партнеров Берлина в субсахарском регионе, будучи второй по величине экономикой в Западной Африке.

Как сообщало ИА REGNUM, Ангела Меркель находится в трехдневной поездке по странам Африки. Она уже посетила Сенегал, после Ганы ее ждут в Нигерии.

Читайте ранее в этом сюжете: Меркель отправляется с трехдневным визитом в страны Африки

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Политическая жизнь Германии
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