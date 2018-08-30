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В Белоруссии обнаружили продажу глобусов с российским Крымом

Политика

Белорусский журналист в ужасе

Могилёв, Белоруссия, 30 августа 2018, 05:35 — REGNUM  В универмаге белорусского города Могилёв продаются глобусы, на которых Крым изображен в составе РФ, возмутился белорусский журналист Евгений Глушков в своем Facebook.

«Куда смотрит могилёвское районо и отдел идеологии? Это если Россия отожмёт Хотимск, который въелся в Россию, чтоб крАсива была на карте, то схавают?», — заявил он.

Он также заявил, что Белоруссия не признала Крым территорией Россией.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Украине тоже поступали в продажу карты с Крымом, который был обозначен как российская территория. Карты появились в конце января 2017 года в магазинах города Харькова.

Читайте ранее в этом сюжете: На Украине продают карты с российским Крымом

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