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В Ленобласти региональные льготы привяжут к возрасту, а не выходу на пенсию

Политика

Все льготы для пожилых людей будут сохранены, независимо от пенсионного статуса

Санкт-Петербург, Ленинградская область, 29 августа 2018, 17:30 — REGNUM  Льготы, действующие для пожилых людей в Ленинградской области, после начала реализации пенсионной реформы будут предоставляться в привязке к возрасту гражданина, а не времени его выхода на пенсию.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко дал указание комитету по социальной защите населения региона подготовить поправки в Социальный кодекс Ленобласти по итогам обращения президента России Владимира Путина от 29 августа.

Как сообщили в пресс-службе губернатора, поправки в Социальный кодекс оговорят предоставление льгот не по факту выхода на пенсию, а по достижении возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

Кроме того, региональное вознаграждение, причитающееся обладателям знака «За заслуги перед Ленинградской областью», также будет выплачиваться по достижении указанного возраста, без привязки к выходу на пенсию.

Напомним, в своем обращении к гражданам по вопросам пенсионной системы президент Владимир Путин отметил, что «руководители субъектов Федерации выступали с инициативами сохранить и все действующие региональные льготы».

«Это очень важные для людей вещи. Такие, как бесплатный проезд на общественном транспорте, льготы по ЖКХ, при капитальном ремонте и газификации, льготы на приобретение лекарств и ряд других. Поддерживаю, безусловно, этот подход. И рассчитываю, что все необходимые решения будут приняты в регионах ещё до вступления в силу нового закона по пенсионному обеспечению», — сказал Владимир Путин.

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Пенсионная реформа
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